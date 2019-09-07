WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

7 сентября 2019, 21:36

Здоровье и среда

Врач опроверг существование таблеток от ожирения

Рекомендуем

Здоровье и среда

Врач опроверг существование таблеток от ожирения

Заболевание распространено во всех развитых странах.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). На данный момент в мире не существует таблеток, которые могли бы излечить ожирение, заявил один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время ожирение распространено во всех развитых странах. Морбидное — болезненное — ожирение является самым опасным, поскольку может навредить любому органу, снижает качество жизни и ее продолжительность.

Эксперт выделяет несколько причин возникновения ожирения: сидячий образ жизни, питание, недостаток физической нагрузки, генетическая предрасположенность.

«У одних вероятность набрать лишний вес выше, чем у других. Например, у азиатов в среднем ниже вес, чем у европейцев», — отметил Жоан Пужоль Рафолс.

Препаратов, которые могут помочь скинуть лишний вес, сейчас не существует, один из наиболее эффективных способов — хирургическое вмешательство. При этом главной проблемой человека с лишним весом является не похудение, а способность удержаться в здоровом весе.

«Нет ни одной диеты, которая показала бы свою эффективность в борьбе с ожирением до конца жизни, ни одного лекарства для лечения ожирения. Единственный способ — менять свой образ жизни, что крайне сложно. Большинству не удается это сделать», — считает врач.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане вновь ожидается туман
Новости дня
22:00
Сальто на гидроцикле и полеты над Кабаном: Казань принимает чемпионат России по аквабайку

В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов со всей России.

21:36
Врач опроверг существование таблеток от ожирения
21:19
Легковушка подрезала «скорую помощь» в Альметьевске, два фельдшера и водитель госпитализированы

Водитель «неотложки» не справился с управлением и на скорости врезался в столб.

21:08
Главный тренер «Ак Барса» о победе в Сочи: В первые пять минут забили хорошие голы

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над хоккейным клубом «Сочи».

20:41
Двое взрослых и два ребенка пострадали в результате столкновения легковушки и фуры в Татарстане

Авария произошла сегодня около пяти часов вечера на трассе М7 в Тукаевском районе республики.

20:07
Пожар уничтожил баню и часть жилого дома в Казани

В результате происшествия никто не пострадал.

20:02
«Ак Барс» победил на главном курорте страны: «Сочи» был нокаутирован в первые 4 минуты

В следующем туре 13 сентября казанцы сыграют дома с магнитогорским «Металлургом».

19:46
Председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку: Турнир может стать постоянным для Казани

Андрей Краснов назвал условия проведения соревнования «прекрасными».

18:38
Главный тренер «Стрелы»: Я доволен качеством игры команды, несмотря на прошлые высказывания о ней

Джей Пи Нил рассказал о задачах на текущий сезон Высшей лиги.

18:12
«Стрела» поразила «Кубань»: Казанский регбийный клуб пробился в полуфинал Высшей лиги

Ответная встреча в Казани завершилась победой хозяев со счётом 44:13.

17:40
Хосе Асебильо облетел Альметьевск на вертолете и дал совет для генплана города

Жители нефтяной столицы Татарстана планируют отказаться от строительства крупных торговых центров.

17:14
Премьер-министр РТ наградил женскую регбийную команду «Зилант»

Выступая в Федеральной регбийной лиге, клуб завоевал третье место.

16:22
В России премии для молодых ученых увеличили до миллиона рублей
15:32
Глава Минпромторга РТ: Энергетика – это кровеносная система экономики и ЖКХ Татарстана

Казанский парк имени Горького в четвертый раз принимает всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче».

15:14
Массовой достройкой проблемных домов займутся в Татарстане

Всего в рамках федеральной программы будут достроены 232 дома в 35 регионах страны.

14:42
За последние три года в Татарстане построили 26 молочных комплексов стоимостью 9 млрд рублей

Минсельхозпрод РТ разработал и реализует план строительства крупных молочных комплексов на 2019-2020 годы.

14:24
В Татарстане вновь ожидается туман

На востоке республики возможны небольшие дожди, но погода останется теплой.

13:49
Очевидцы сняли на видео последствия смертельной аварии в РТ, где внедорожник влетел под грузовик

ДТП с участием внедорожника «Мицубиси» и «КАМАЗа» произошло накануне поздно вечером в Пестречинском районе республики.

13:26
В селе Чувашские Кищаки Буинского района открылся новый МФЦ

На фасаде здания установили памятную доску в честь партийного деятеля Георгия Савандеева.

12:57
В Татарстане пожилой мужчина погиб, пытаясь спастись из пожара в дачном домике

Огонь вспыхнул накануне рано утром в СНТ «Дубравушка» Тукаевского района республики.

12:50
В Казани расскажут о квантовой случайности и о роли химии в обычной жизни

Циклы публичных лекций о химии и математике пройдут в Центре современной культуры «Смена».

12:28
Названа еда, которую полезно есть перед сном
11:59
Под Нижнекамском в кювет вылетела легковушка с полным щебня прицепом, водитель в больнице

Авария произошла накануне днем недалеко от поста ДПС.

11:56
Более трех четвертей выручки сельхозпредприятиям Татарстана принесло животноводство

По информации Минсельхозпрода РТ, денежная выручка от реализации продукции животноводства выросла на 16%.

11:42
В Набережных Челнах открылись две новые спортивные площадки

Спортивные объекты построены при местных школах №№ 9 и 12.

События