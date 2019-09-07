Врач опроверг существование таблеток от ожирения

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). На данный момент в мире не существует таблеток, которые могли бы излечить ожирение, заявил один из основателей Испанского общества хирургии ожирения и метаболических нарушений (SECO) Жоан Пужоль Рафолс. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время ожирение распространено во всех развитых странах. Морбидное — болезненное — ожирение является самым опасным, поскольку может навредить любому органу, снижает качество жизни и ее продолжительность.

Эксперт выделяет несколько причин возникновения ожирения: сидячий образ жизни, питание, недостаток физической нагрузки, генетическая предрасположенность.

«У одних вероятность набрать лишний вес выше, чем у других. Например, у азиатов в среднем ниже вес, чем у европейцев», — отметил Жоан Пужоль Рафолс.

Препаратов, которые могут помочь скинуть лишний вес, сейчас не существует, один из наиболее эффективных способов — хирургическое вмешательство. При этом главной проблемой человека с лишним весом является не похудение, а способность удержаться в здоровом весе.

«Нет ни одной диеты, которая показала бы свою эффективность в борьбе с ожирением до конца жизни, ни одного лекарства для лечения ожирения. Единственный способ — менять свой образ жизни, что крайне сложно. Большинству не удается это сделать», — считает врач.

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