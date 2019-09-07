Хосе Асебильо облетел Альметьевск на вертолете и дал совет для генплана города

(Казань, 7 сентября «Татар-информ»). Легенда мировой архитектуры, бывший главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо осмотрел Альметьевск с вертолета и дал ряд советов по формированию генерального плана развития города. Об этом сегодня сообщил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

«Сейчас готовится генплан, наша компания принимает в этом процессе активное участие. К нам прилетал Хосе Асебильо, дал несколько советов», — отметил Наиль Маганов.

По его словам, перед тем как дать рекомендации, бывший главный архитектор Барселоны осмотрел Альметьевск с высоты птичьего полета. «Асебильо летал на вертолете над Альметьевском, все посмотрел. Он выразил мнение, что до 80-х годов город строился по идеальной схеме. А когда мы начали строить большие микрорайоны, новые жилые массивы, то это уже стало не идеально» — пояснил Наиль Маганов.

Генеральный директор «Татнефти» уточнил, что генплан Альметьевска сейчас готовит московский институт градостроительства, он широко обсуждался с жителями города. Особенность генплана в том, что он не предусматривает строительства больших торговых центров.

«Мы наметили некие зоны притяжения, договорились о том, чтобы каждый житель смог пройти пешком не более 15 минут до ближайшей точки притяжения. Мы не будем строить крупные торговые центры. Не нужно моллов, огромных торговых центров, потому что это делает города мертвыми. Люди туда запираются, а улицы пустеют, а мы хотим, чтобы люди были на улицах, чтобы бурлила жизнь, чтобы развивался мелкий бизнес», — поделился мнением Наиль Маганов.

По словам генерального директора «Татнефти», новый генеральный план нефтяной столицы Татарстана будет готов в течение ближайших двух лет.

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