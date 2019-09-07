Премьер-министр РТ наградил женскую регбийную команду «Зилант»

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Премьер-министр Республики Татарстан, президент регбийного клуба «Стрела» Алексей Песошин наградил женскую команду «Зилант» за «бронзу» Федеральной регбийной лиги.

«Если есть третье место, то будет и первое. Победы придут, а мы вас будем поддерживать», — сказал он девушкам, вручив им цветы и подарки.

На соревнованиях, состоявшихся с 31 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге, коллектив из Татарстана занял третье место. Стоит отметить, что «Зилант» был организован лишь в феврале 2019 года и подобный результат является довольно высоким для дебюта.

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