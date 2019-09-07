WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

7 сентября 2019, 17:14

Спорт

Премьер-министр РТ наградил женскую регбийную команду «Зилант»

Рекомендуем

Спорт

Премьер-министр РТ наградил женскую регбийную команду «Зилант»

Фото: tatarstan.ru

Выступая в Федеральной регбийной лиге, клуб завоевал третье место.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Премьер-министр Республики Татарстан, президент регбийного клуба «Стрела» Алексей Песошин наградил женскую команду «Зилант» за «бронзу» Федеральной регбийной лиги.

ÐœÐ°Ñ‚Ñ‡ Ð¿Ð¾ Ñ€ÐµÐ³Ð±Ð¸ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñƒ ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½ÑÐºÐ¸Ð¼ ÐºÐ»ÑƒÐ±Ð¾Ð¼ Â«Ð¡Ñ‚Ñ€ÐµÐ»Ð°Â» Ð¸ ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð¾Ð¹ Â«ÐšÑƒÐ±Ð°Ð½ÑŒ-2Â»

«Если есть третье место, то будет и первое. Победы придут, а мы вас будем поддерживать», — сказал он девушкам, вручив им цветы и подарки.

На соревнованиях, состоявшихся с 31 августа по 1 сентября в Санкт-Петербурге, коллектив из Татарстана занял третье место. Стоит отметить, что «Зилант» был организован лишь в феврале 2019 года и подобный результат является довольно высоким для дебюта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Стрела» поразила «Кубань»: Казанский регбийный клуб пробился в полуфинал Высшей лиги
Новости дня
18:12
«Стрела» поразила «Кубань»: Казанский регбийный клуб пробился в полуфинал Высшей лиги

Ответная встреча в Казани завершилась победой хозяев со счётом 44:13.

17:40
Хосе Асебильо облетел Альметьевск на вертолете и дал совет для генплана города

Жители нефтяной столицы Татарстана планируют отказаться от строительства крупных торговых центров.

17:14
Премьер-министр РТ наградил женскую регбийную команду «Зилант»

Выступая в Федеральной регбийной лиге, клуб завоевал третье место.

16:22
В России премии для молодых ученых увеличили до миллиона рублей
15:32
Глава Минпромторга РТ: Энергетика – это кровеносная система экономики и ЖКХ Татарстана

Казанский парк имени Горького в четвертый раз принимает всероссийский фестиваль «#ВместеЯрче».

15:14
Массовой достройкой проблемных домов займутся в Татарстане

Всего в рамках федеральной программы будут достроены 232 дома в 35 регионах страны.

14:42
За последние три года в Татарстане построили 26 молочных комплексов стоимостью 9 млрд рублей

Минсельхозпрод РТ разработал и реализует план строительства крупных молочных комплексов на 2019-2020 годы.

14:24
В Татарстане вновь ожидается туман

На востоке республики возможны небольшие дожди, но погода останется теплой.

13:49
Очевидцы сняли на видео последствия смертельной аварии в РТ, где внедорожник влетел под грузовик

ДТП с участием внедорожника «Мицубиси» и «КАМАЗа» произошло накануне поздно вечером в Пестречинском районе республики.

13:26
В селе Чувашские Кищаки Буинского района открылся новый МФЦ

На фасаде здания установили памятную доску в честь партийного деятеля Георгия Савандеева.

12:57
В Татарстане пожилой мужчина погиб, пытаясь спастись из пожара в дачном домике

Огонь вспыхнул накануне рано утром в СНТ «Дубравушка» Тукаевского района республики.

12:50
В Казани расскажут о квантовой случайности и о роли химии в обычной жизни

Циклы публичных лекций о химии и математике пройдут в Центре современной культуры «Смена».

12:28
Названа еда, которую полезно есть перед сном
11:59
Под Нижнекамском в кювет вылетела легковушка с полным щебня прицепом, водитель в больнице

Авария произошла накануне днем недалеко от поста ДПС.

11:56
Более трех четвертей выручки сельхозпредприятиям Татарстана принесло животноводство

По информации Минсельхозпрода РТ, денежная выручка от реализации продукции животноводства выросла на 16%.

11:42
В Набережных Челнах открылись две новые спортивные площадки

Спортивные объекты построены при местных школах №№ 9 и 12.

11:12
Новые автомобили скорой помощи получили 42 района Татарстана

Всего в 2019 году Правительство РТ выделило более 800 млн рублей на обновление автопарка неотложки.

11:00
Жителей Казани приглашают чемпионат России по аквабайку

Состязания проходят в акватории озера Нижний Кабан.

10:38
Минстрой РТ: В Татарстане почти завершена подготовка к отопительному сезону

К осенне-зимнему периоду подготовлены 97% котельных и тепловых сетей.

10:26
В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 69% запланированного жилья

На данный момент сданы 75 из 165 домов, возводимых в республике по программе соципотеки.

10:00
Сорокин выставит в музее икону, которую носили на закладку новых зданий в Казани в начале XX века

На иконе 1908 года изображены Святой Николай Чудотворец и Святитель Гурий, первый архиепископ Казанский и Свияжский.

09:56
Казанцы получат возможность проверить, могут ли они стать донорами костного мозга

В столице Татарстана состоится благотворительная акция «Донорское совершеннолетие».

09:36
Марат Ахметов: Четвертый миллион тонн зерна нового урожая ожидаем в понедельник

В ряде хозяйств Татарстана, завершивших уборку зерновых культур, средняя урожайность превышает 50 ц/га.

09:00
Архитектор Сергей Саначин помог при создании макета Казани для Музея Казанской иконы

Посетители нового музея увидят исторический макет окрестностей Казанского Богородицкого монастыря на рубеже XIX-XX веков.

08:00
Музей Казанской иконы с коллекцией Валерия Сорокина откроется в конце сентября

В музее представлены иконы, написанные в мастерской Казанского Богородицкого монастыря в XIX-XX веках.

События