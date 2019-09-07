Глава Минпромторга РТ: Энергетика – это кровеносная система экономики и ЖКХ Татарстана

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). В казанском Центральном парке культуры и отдыха имени Горького сегодня проходит Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче».

Для гостей праздника организованы различные выставочные и развлекательные площадки: «Бульвар энергоэффективных технологий», выставка газомоторной техники, детские мастер-классы и спектакли, парад предприятий и студентов РТ и многое другое.

«Безусловно, вопросу энергосбережения Правительство уделяет большое внимание. У нас реализуются целые отдельные программы, поскольку, будучи одним из индустриально развитых регионов РФ, среди 85 регионов мы находимся на пятом месте по объему выпускаемой продукции, по объему валовой региональной продукции», – отметил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Он добавил при этом, что энергосистема – это кровеносная система экономики и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

Каримов также подчеркнул, что одна из главных задач республики – привить молодежи понимание того, как надо сберегать энергию. По словам министра, татарстанцы потребляют свыше 27 млрд кВт⋅ч в год.

«Но это не единственное направление – это и внедрение альтернативных источников энергии, и реализация энергосервисных контрактов, внедрение современных технологий умных сетей, в том числе – продвижение газомоторной техники, которая также показывает свой эффект и в плане сбережения природы, и в плане расходования ресурсов», – добавил глава Минпромторга Татарстана.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра по делам молодежи РТ Анна Захматова, заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов, заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров, ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, а также руководители энергокомпаний и другие официальные лица.

«Я очень рада, что уже четыре год подряд эта площадка собирает рабочую молодежь и студенчество, для которых такие слова, как энергоэффективность и энергосбережение, не являются пустыми», – отметила Анна Захматова. Она также добавила, что накануне в Татарстане прошли выборы в Молодежный парламент РТ, куда вошли и представители энергоотрасли.

В рамках программы фестиваля казанцы и гости столицы РТ могут увидеть установку по сжиганию газа, тренажер виртуальной реальности, макет Казанской ТЭЦ-1 и макет по переработке и вторичному использованию твердых коммунальных отходов, пройти квест по электротехнике и так далее. На территории фестиваля работают пункты по обмену ламп накаливания на светодиодные.

Кроме того, у ГТРК «Корстон» впервые проходит выставка газомоторной техники. Здесь выставили свои модели основные производители газомоторной техники в Татарстане: «РариТЭК» и КАМАЗ. Также в экспозиции есть и автомобили «Лада», переоборудованные на работу на газовом топливе.

Помимо этого, на выставке представлены компании, которые занимаются переоборудованием автомобилей под природный газ, и банки, предоставляющие льготные кредиты на эти цели.

В рамках концертной программы для гостей праздника выступят кавер-группы и диджеи города, специальные гости программы – АндрО (финалист телепроекта «Новая фабрика звезд»), ЭльмАн, ЭмрИд и Дабро.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году организаторы фестиваля планируют обменять 2 тыс. энергосберегающих лампочек на обычные. В 2018 году казанцы обменяли всего 800 лампочек.

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