WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

7 сентября 2019, 15:14

Экономика и финансыОбщество

В Татарстане займутся массовой достройкой проблемных домов

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

В Татарстане займутся массовой достройкой проблемных домов

Всего в рамках федеральной программы будут достроены 232 дома в 35 регионах страны.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Татарстан станет одним из регионов, где будет реализовываться массовая программа помощи по достройке проблемных домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы госкомпании «Дом.РФ» Александра Плутника.

«Определены первые регионы, в которых будет организована массовая программа помощи. Это 232 дома в 35 субъектах», – заявил Плутник журналистам.

Помимо Татарстана, среди этих регионов – Астраханская, Нижегородская, Саратовская, Тульская и Ярославская области.

В текущем году из федерального бюджета на достройку проблемных домов должны выделить 18 млрд рублей, в следующем – еще 21,5 млрд. Распоряжаться средствами будет Фонд защиты прав дольщиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство Татарстана приняло решение о создании регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства. Заявка на предоставление федерального финансирования через «Дом.РФ» и федеральный Фонд дольщиков уже направлена. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 69% запланированного жилья
Новости дня
15:14
В Татарстане займутся массовой достройкой проблемных домов

Всего в рамках федеральной программы будут достроены 232 дома в 35 регионах страны.

14:42
В Татарстане за последние три года построили 26 молочных комплексов стоимостью 9 млрд рублей

Минсельхозпрод РТ разработал и реализует план строительства крупных молочных комплексов на 2019-2020 годы.

14:24
В Татарстане вновь ожидается туман

На востоке республики возможны небольшие дожди, но погода останется теплой.

13:49
Очевидцы сняли на видео последствия смертельной аварии в РТ, где внедорожник влетел под грузовик

ДТП с участием внедорожника «Мицубиси» и «КАМАЗа» произошло накануне поздно вечером в Пестречинском районе республики.

13:26
В селе Чувашские Кищаки Буинского района открылся новый МФЦ

На фасаде здания установили памятную доску в честь партийного деятеля Георгия Савандеева.

12:57
В Татарстане пожилой мужчина погиб, пытаясь спастись из пожара в дачном домике

Огонь вспыхнул накануне рано утром в СНТ «Дубравушка» Тукаевского района республики.

12:50
В Казани расскажут о квантовой случайности и о роли химии в обычной жизни

Циклы публичных лекций о химии и математике пройдут в Центре современной культуры «Смена».

12:28
Названа еда, которую полезно есть перед сном
11:59
Под Нижнекамском в кювет вылетела легковушка с полным щебня прицепом, водитель в больнице

Авария произошла накануне днем недалеко от поста ДПС.

11:56
Более трех четвертей выручки сельхозпредприятиям Татарстана принесло животноводство

По информации Минсельхозпрода РТ, денежная выручка от реализации продукции животноводства выросла на 16%.

11:42
В Набережных Челнах открылись две новые спортивные площадки

Спортивные объекты построены при местных школах №№ 9 и 12.

11:12
Новые автомобили скорой помощи получили 42 района Татарстана

Всего в 2019 году Правительство РТ выделило более 800 млн рублей на обновление автопарка неотложки.

11:00
Жителей Казани приглашают чемпионат России по аквабайку

Состязания проходят в акватории озера Нижний Кабан.

10:38
Минстрой РТ: В Татарстане почти завершена подготовка к отопительному сезону

К осенне-зимнему периоду подготовлены 97% котельных и тепловых сетей.

10:26
В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 69% запланированного жилья

На данный момент сданы 75 из 165 домов, возводимых в республике по программе соципотеки.

10:00
Сорокин выставит в музее икону, которую носили на закладку новых зданий в Казани в начале XX века

На иконе 1908 года изображены Святой Николай Чудотворец и Святитель Гурий, первый архиепископ Казанский и Свияжский.

09:56
Казанцы получат возможность проверить, могут ли они стать донорами костного мозга

В столице Татарстана состоится благотворительная акция «Донорское совершеннолетие».

09:36
Марат Ахметов: Четвертый миллион тонн зерна нового урожая ожидаем в понедельник

В ряде хозяйств Татарстана, завершивших уборку зерновых культур, средняя урожайность превышает 50 ц/га.

09:00
Архитектор Сергей Саначин помог при создании макета Казани для Музея Казанской иконы

Посетители нового музея увидят исторический макет окрестностей Казанского Богородицкого монастыря на рубеже XIX-XX веков.

08:00
Музей Казанской иконы с коллекцией Валерия Сорокина откроется в конце сентября

В музее представлены иконы, написанные в мастерской Казанского Богородицкого монастыря в XIX-XX веках.

07:15
«Эхо Казанского кинофестиваля» охватит всю республиканскую сеть киноучреждений

Посмотреть киноленты смогут около 30 тысяч татарстанцев.

06:46
В Бугульме назначили новых начальников отдела архитектуры, почтамта, пожарной части и Управления МЧС

О кадровых изменениях объявили на еженедельном совещании с руководителями предприятий, учреждений и служб района.

05:23
Лаишевским школьникам рассказали о важности избирательного права

Для третьеклассников провели мини-игру «Выборы главы леса».

04:48
В Буинском районе заработало социальное такси по перевозке пожилых сельчан в больницы

Всего диспансеризацию за один день прошли 50 человек.

03:37
Бугульма примет всемирную эстафету Фестиваля уличного кино

Зрителям представят лучшие короткометражные ленты молодых российских авторов, снятых за последний год.

События