В Татарстане займутся массовой достройкой проблемных домов

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Татарстан станет одним из регионов, где будет реализовываться массовая программа помощи по достройке проблемных домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы госкомпании «Дом.РФ» Александра Плутника.

«Определены первые регионы, в которых будет организована массовая программа помощи. Это 232 дома в 35 субъектах», – заявил Плутник журналистам.

Помимо Татарстана, среди этих регионов – Астраханская, Нижегородская, Саратовская, Тульская и Ярославская области.

В текущем году из федерального бюджета на достройку проблемных домов должны выделить 18 млрд рублей, в следующем – еще 21,5 млрд. Распоряжаться средствами будет Фонд защиты прав дольщиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство Татарстана приняло решение о создании регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства. Заявка на предоставление федерального финансирования через «Дом.РФ» и федеральный Фонд дольщиков уже направлена.

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