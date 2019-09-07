В Татарстане вновь ожидается туман

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 8 сентября, на территории Татарстана сохранится умеренно теплая погода, информирует Гидрометцентр РТ.

При этом кое-где, преимущественно на востоке республики, вероятны небольшие дожди. Будет дуть слабый ветер, причем с разных направлений. Ночью и утром местами вновь опустится туман, предупреждают синоптики.

В темное время суток столбики термометров опустятся до 4 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что метеорологи пообещали сохранение теплой погоды в Татарстане минимум до середины следующей недели.

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