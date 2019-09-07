Очевидцы сняли на видео последствия смертельной аварии в РТ, где внедорожник влетел под грузовик

(Казань, 7 сентября , «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео последствия смертельного ДТП в Татарстане, где внедорожник «Мицубиси» влетел под грузовик. Видеозапись разместили пользователи на страницах в соцсетях.

«Накануне поздно вечером в Пестречинском районе республики возле Старого Шигалеево водитель "Мицубиси Паджеро", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался в "КАМАЗ"», – рассказали агентству в пресс-службе МВД по РТ.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.