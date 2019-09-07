В Казани расскажут о квантовой случайности и о роли химии в обычной жизни

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» стартуют циклы публичных лекций «Что математика дает нам понять про нас самих?» и «”Сами вы вредные и непонятные!” Подпись: Химия». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Курс посвященных математике лекций сегодня, 7 сентября, откроет выступление ассистента кафедры математического анализа КФУ, кандидата физико-математических наук Андрея Новикова «Закономерная случайность: квантовая случайность и закон больших чисел».

На ней пойдет речь о том, «правда ли, что случайности не случайны, а все произошедшее в нашей жизни в действительности – математический подсчет», отмечают организаторы.

Уже завтра, 8 сентября, курс лекций о химии начнется с выступления научного журналиста, доцента кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института имени Бутлерова КФУ, кандидата химических наук Аркадия Курамшина «Химия на нашем столе».

Известный популяризатор науки расскажет о действительно опасных соединениях и о веществах, опасность которых преувеличена разными медиа.

Оба мероприятия начнутся в 18 часов.

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