В селе Чувашские Кищаки Буинского района открылся новый МФЦ

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В селе Чувашские Кищаки Буинского района Татарстана состоялось долгожданное открытие многофункционального центра.

В торжественной церемонии открытия приняли участие депутаты Госсовета РТ Шакир Ягудин и Ринат Гайзатуллин, заместитель министра культуры республики Дамир Натфуллин, глава района Марат Зяббаров, глава исполкома района Ранис Камартдинов и местные жители, сообщает пресс-служба районной администрации.





Чувашско-Кищаковское сельское поселение объединяет три населенных пункта, где в общей сложности проживают 660 человек. В самом селе Чувашские Кищаки на сегодняшний день насчитывается 365 жителей. На открытие МФЦ пришло много сельчан: они хотели осмотреть новое здание, где расположились сельский клуб на сто мест, ФАП и библиотека.

На фасаде МФЦ установили памятную доску в честь деятеля партии большевиков Георгия Савандеева – уроженца села.

Савандеев участвовал в Первой мировой и в Гражданской войнах. С марта по октябрь 1921 года был ответственным (первым) секретарем Чувашского обкома РКП(б). После находился на госслужбе, затем был репрессирован и умер в заключении. Посмертно был реабилитирован.

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