В Татарстане пожилой мужчина погиб, пытаясь спастись из пожара в дачном домике

(Казань, 7 сентября , «Татар-информ»). В Тукаевском районе Татарстана 67-летний мужчина погиб, пытаясь спастись из пожара в дачном домике. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 6.50 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в СНТ "Дубравушка" горит небольшой садовый домик», – уточнили в МЧС.

Через 20 минут у горящей дачи были сотрудники ОП «Комсомолец». К моменту их прибытия крыша дома обрушилась внутрь и здание было полностью объято огнем.

Через пару минут возле крыльца дома огнеборцами было обнаружено сильно обгоревшее тело 67-летнего хозяина дома.

Порядка 15 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание на площади 24 кв. метра. Предварительная причина трагедии – нарушение правил монтажа электрооборудования.





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