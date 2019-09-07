Под Нижнекамском в кювет вылетела легковушка с полным щебня прицепом, водитель в больнице

(Казань, 7 сентября , «Татар-информ»). Под Нижнекамском в кювет вылетела «Лада Приора» с полным щебня прицепом, водитель в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы ДТП.

«Авария произошла накануне днем на выезде из Нижнекамска возле поста ДПС. Не исключено, что водитель легковушки с прицепом не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет», – рассказали свидетели аварии.

От удара авто перевернулось, а прицеп с щебнем откинуло в сторону.

В результате аварии пострадал водитель легковушки – мужчину с переломами увезли в больницу. Пассажир «Лады» от госпитализации отказался.





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