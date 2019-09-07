WORLDSKILLS - 2019

Валерия Белова

7 сентября 2019, 11:12

ОбществоЗдоровье и среда

Новые автомобили скорой помощи получили 42 района Татарстана

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Новые автомобили скорой помощи получили 42 района Татарстана

Фото: Валерия Белова

Всего в 2019 году Правительство РТ выделило более 800 млн рублей на обновление автопарка неотложки.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова). Центральные районные больницы Татарстана сегодня получили 42 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Всего для закупки машин скорой помощи Правительство РТ в текущем году выделило 864 млн рублей.

«В Татарстане, как и во многих регионах России, внимание к здравоохранению растет. Свидетельство этому – огромные вложения бюджета республики при поддержке федерального центра на модернизацию, ремонт, строительство новых объектов здравоохранения и их техническое переоснащение», – отметил в ходе прошедшей у здания татарстанского парламента церемонии передачи ключей от машин Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Особое внимание уделяется сельскому здравоохранению. За последние годы построены 461 ФАП И 23 врачебных амбулатории, еще 1500 ФАПов и 95 амбулаторий отремонтированы. Искренне надеюсь, что новые автомобили помогут в вашем непростом, но благородном деле», – добавил Председатель Госсовета РТ.

По словам заместителя министра здравоохранения РТ Владислава Виниченко, по стандартам автомобили «скорой» списывают и заменяют на новые после пяти лет эксплуатации.

«Новые автомобили получили центральные районные больницы и отделения станций скорой медицинской помощи. Мы уже с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вручили 75 автомобилей скорой медицинской помощи в августе, 59 из них были для Казани. Еще 70 автомобилей до 25 сентября мы передадим районам», – уточнил замминистра. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Буинском районе заработало социальное такси по перевозке пожилых сельчан в больницы
Новости дня
11:59
Под Нижнекамском в кювет вылетела легковушка с полным щебня прицепом, водитель в больнице

Авария произошла накануне днем недалеко от поста ДПС.

11:56
Более трех четвертей выручки сельхозпредприятиям Татарстана принесло животноводство

По информации Минсельхозпрода РТ, денежная выручка от реализации продукции животноводства выросла на 16%.

11:42
В Набережных Челнах открылись две новые спортивные площадки

Спортивные объекты построены при местных школах №№ 9 и 12.

11:12
Новые автомобили скорой помощи получили 42 района Татарстана

Всего в 2019 году Правительство РТ выделило более 800 млн рублей на обновление автопарка неотложки.

11:00
Жителей Казани приглашают чемпионат России по аквабайку

Состязания проходят в акватории озера Нижний Кабан.

10:38
Минстрой РТ: В Татарстане почти завершена подготовка к отопительному сезону

К осенне-зимнему периоду подготовлены 97% котельных и тепловых сетей.

10:26
В Татарстане ввели в эксплуатацию почти 69% запланированного жилья

На данный момент сданы 75 из 165 домов, возводимых в республике по программе соципотеки.

10:00
Сорокин выставит в музее икону, которую носили на закладку новых зданий в Казани в начале XX века

На иконе 1908 года изображены Святой Николай Чудотворец и Святитель Гурий, первый архиепископ Казанский и Свияжский.

09:56
Казанцы получат возможность проверить, могут ли они стать донорами костного мозга

В столице Татарстана состоится благотворительная акция «Донорское совершеннолетие».

09:36
Марат Ахметов: Четвертый миллион тонн зерна нового урожая ожидаем в понедельник

В ряде хозяйств Татарстана, завершивших уборку зерновых культур, средняя урожайность превышает 50 ц/га.

09:00
Архитектор Сергей Саначин помог при создании макета Казани для Музея Казанской иконы

Посетители нового музея увидят исторический макет окрестностей Казанского Богородицкого монастыря на рубеже XIX-XX веков.

08:00
Музей Казанской иконы с коллекцией Валерия Сорокина откроется в конце сентября

В музее представлены иконы, написанные в мастерской Казанского Богородицкого монастыря в XIX-XX веках.

07:15
«Эхо Казанского кинофестиваля» охватит всю республиканскую сеть киноучреждений

Посмотреть киноленты смогут около 30 тысяч татарстанцев.

06:46
В Бугульме назначили новых начальников отдела архитектуры, почтамта, пожарной части и Управления МЧС

О кадровых изменениях объявили на еженедельном совещании с руководителями предприятий, учреждений и служб района.

05:23
Лаишевским школьникам рассказали о важности избирательного права

Для третьеклассников провели мини-игру «Выборы главы леса».

04:48
В Буинском районе заработало социальное такси по перевозке пожилых сельчан в больницы

Всего диспансеризацию за один день прошли 50 человек.

03:37
Бугульма примет всемирную эстафету Фестиваля уличного кино

Зрителям представят лучшие короткометражные ленты молодых российских авторов, снятых за последний год.

02:04
В Нижнекамске ко Дню садовода сняли ролик про необычную дачницу

Аниса Насибуллина любит проводить время на своем дачном участке и украшать его различными фигурами, созданными из пластиковых бутылок.

01:34
Столетняя жительница Мамадышского района рассказала о секрете долголетия

Глава района поздравил Гульсум Васылову с вековым юбилеем и вручил подарки.

00:34
В Альметьевске выявили победителей в турнире по бочче среди маломобильных болельщиков

Победителей и призеров поздравил ассистент капитана «Нефтяника» Александр Сорокин.

00:16
Минздрав РФ уточнил порядок получения незарегистрированных в стране лекарств
6.09 23:52
В МВД предлагают ужесточить правила получения водительских прав
6.09 23:28
В Тетюшском районе открыли здание сельсовета, Центр допобразования и городскую баню

Городская баня открылась по многочисленным просьбам жителей Тетюш.

6.09 23:14
Медики опровергли мнение о вреде соли
6.09 23:00
Историческая выставка и большой концерт: лаишевцы отметили День города

В честь праздника депутат Госсовета РТ Дмитрий Самаренкин преподнес Троицкому собору икону Спасителя.

События