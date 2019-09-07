Новые автомобили скорой помощи получили 42 района Татарстана

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова). Центральные районные больницы Татарстана сегодня получили 42 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Всего для закупки машин скорой помощи Правительство РТ в текущем году выделило 864 млн рублей.

«В Татарстане, как и во многих регионах России, внимание к здравоохранению растет. Свидетельство этому – огромные вложения бюджета республики при поддержке федерального центра на модернизацию, ремонт, строительство новых объектов здравоохранения и их техническое переоснащение», – отметил в ходе прошедшей у здания татарстанского парламента церемонии передачи ключей от машин Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Особое внимание уделяется сельскому здравоохранению. За последние годы построены 461 ФАП И 23 врачебных амбулатории, еще 1500 ФАПов и 95 амбулаторий отремонтированы. Искренне надеюсь, что новые автомобили помогут в вашем непростом, но благородном деле», – добавил Председатель Госсовета РТ.

По словам заместителя министра здравоохранения РТ Владислава Виниченко, по стандартам автомобили «скорой» списывают и заменяют на новые после пяти лет эксплуатации.

«Новые автомобили получили центральные районные больницы и отделения станций скорой медицинской помощи. Мы уже с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вручили 75 автомобилей скорой медицинской помощи в августе, 59 из них были для Казани. Еще 70 автомобилей до 25 сентября мы передадим районам», – уточнил замминистра.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.