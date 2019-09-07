Жителей Казани приглашают чемпионат России по аквабайку

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Жителей Казани приглашают посетить проходящий в акватории озера Нижний Кабан чемпионат России по аквабайку.

Как отмечает пресс-служба мэрии столицы Татарстана, сегодня соревнования начинаются в 11 часов. Кульминацией состязательного дня станет финал заездов в дисциплине Freestyle, который будет проходить с 17 часов.

В 19 часов на площади Габдуллы Тукая пройдет торжественная церемония награждения победителей турнира в этой дисциплине, после чего начнется концерт. «Хедлайнерами вечера станут известные московские диджеи DJ Fenix и DJ Sebastian, на сцене также выступит кавер-группа из Казани Doratti», – отмечают организаторы мероприятия.

Завершит вечер ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея» – театр на воде с участием сильнейших российских спортсменов в гидрофлае. В неоновых огнях под музыку они продемонстрируют свои маневренность, технику владения телом и артистичность.

Завтра, 8 сентября, чемпионат России по аквабайку продолжится, заезды начнутся в 9 часов утра. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте соревнований.

Всего участники турнира разыгрывают 13 комплектов медалей. Татарстан представляют около 15 спортсменов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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