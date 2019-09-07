Минстрой РТ: В Татарстане почти завершена подготовка к отопительному сезону

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане близится к завершению подготовка к отопительному сезону. Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«<…> к осенне-зимнему периоду подготовлено 3 тыс. 119 объектов образования (97%), 1995 объектов здравоохранения (97%), 2 тыс. 42 объекта культуры (95%), 205 спортивных объектов (96%), 169 объектов социальной защиты и центров занятости населения (99%)», – отметил в своем докладе Фролов.

При этом, по словам первого замглавы Минстроя РТ, из объектов коммунальной сферы к отопительному сезону готовы 2 тыс. 30 котельных, что составляет 97% от их общего числа, и 3 тыс. 138 км тепловых сетей (тоже 97%), а также 2 тыс. 369 водозаборных сооружений (99%), 303 водопроводные насосные станции (98%), 17 тыс. 637 км водопроводных сетей (98%) и 4 тыс. 80 км канализационных сетей (90%).

В прошлом году отопительный сезон в Казани начался 1 октября. К этому же сроку было подано тепло на все социальные объекты Татарстана.

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