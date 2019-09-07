В Набережных Челнах открылись две новые спортивные площадки

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах открылись две новые универсальные спортивные площадки, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Участниками церемоний открытия стали мэр Автограда Наиль Магдеев, депутат Государственного Совета Татарстана Светлана Захарова, депутаты городского Совета Марсель Мингалимов и Абдулхак Батюшов.

Почетные гости поздравили местных жителей с появлением новых спортивных объектов. Наиль Магдеев отметил, что благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова ежегодно в Набережных Челнах строится от семи до десяти современных спортивных площадок.

«Это вложение в подрастающее поколение челнинцев. Это все сделано для вас. Пользуйтесь на здоровье!», – подчеркнул мэр.

В этот же день на новых объектах состоялись первые соревнования между местными спортсменами и командами.

Новый объект на территории школы № 9 по улице Александра Грина включает площадку для баскетбола и волейбола с искусственным покрытием, а также площадку с тренажерами.

Универсальная же площадка при школе № 12 на бульваре имени Павла Корчагина является хоккейной коробкой с искусственным спортивным покрытием, которое позволяет заниматься спортом круглый год. Также площадка оборудована двумя теплыми раздевалками и трибунами на сто мест.

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