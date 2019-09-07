Казанцы получат возможность проверить, могут ли они стать донорами костного мозга

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Жители Казани в ходе благотворительной акции «Донорское совершеннолетие» смогут сдать кровь и получат возможность проверить, могут ли они стать донорами костного мозга. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Мероприятие пройдет 11 сентября. Его участниками смогут стать граждане в возрасте от 18 до 45 лет весом не менее 50 кг, не имеющие противопоказаний к сдаче крови. При себе следует иметь паспорт и СНИЛС.

При этом для сдачи крови на проверку тканевой совместимости, что необходимо для вступления в регистр доноров костного мозга, нужно будет подписать соглашение о вступлении в список потенциальных доноров.

При совместимости HLA-фенотипа с конкретным пациентом донора пригласят сдать генетические материалы. «Прежде чем стать реальным донором, доброволец проходит полное медицинское обследование», – подчеркивают организующие акцию проекты «Добрая Казань» и DonorSearch.org.

Мероприятие будет проходить в Республиканском центре крови (пр. Победы, д. 85) с 8 до 12 часов. Зарегистрироваться для участия можно на официальных страницах проекта в социальных сетях.

Акция приурочена ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается каждую третью субботу сентября. Традиция ее проведения существует с 2010 года.

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