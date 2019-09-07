Минздрав РФ уточнил порядок получения незарегистрированных в стране лекарств

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в России медицинских препаратов, проект приказа был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Внесение изменений в Порядок назначения лекарственных препаратов позволит оформить рецепт на лекарственный препарат, не зарегистрированный ‎в Российской Федерации, при необходимости его индивидуального применения ‎по жизненным показаниям на основании решения консилиума федеральной специализированной медицинской организации», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Решение по поводу оформления рецепта могут принимать и учреждения Российской академии медицинских наук или же медучреждение, в котором лечится конкретный пациент.

Согласно приказу, увеличивается срок действия рецептов, которые оформляются на бланке формы № 148-1/у-04 (л) и предназначаются для граждан пенсионного возраста, инвалидам 1-й группы, детям-инвалидам и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, до 180 дней (со дня оформления).

Ранее сообщалось, что Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о закупке иностранных лекарственных средств для детей.

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