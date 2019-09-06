В Нижнекамске ко Дню садовода сняли ролик про необычную дачницу

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане впервые отметят новый республиканский праздник — День садовода. Этому событию пресс-служба мэрии и официальный городской паблик посвятили десятый выпуск проекта «По-нижнекамски».



Аниса Насибуллина – пенсионерка, все свое свободное время она проводит на даче. В хозяйство женщина вкладывает всю душу: здесь есть необычно оформленные грядки, мостик через пруд, яблони. Нижнекамка также держит кур и планирует расширять дом.



Длинными зимними вечерами Аниса Насибуллина «устраивает завод» по переработке ПЭТ-бутылок.



«Как-то увидела голубя в Интернете. Думала он настоящий, а он, оказывается, был сделан из бутылок. Я попробовала одного сделать. А потом подумала, что ему одному скучно будет, и еще одного сделала», – рассказала пенсионерка о начале своего увлечения.



Сейчас сад жительницы Нижнекамска украшают медведи, лебеди, поросята, орел, кувшинки, есть даже пальма.



Создать фигуру – непростой и очень кропотливый процесс: необходимо нарисовать эскиз, найти бутылки нужных цветов, вырезать «перышки», каждое аккуратно приклеить.

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