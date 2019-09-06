Лаишевским школьникам рассказали о важности избирательного права

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Сотрудники Центральной детской библиотеки провели для учащихся 3 «А» класса Лаишевской школы № 2 имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова познавательный час с элементами театрализации, пишет «Камская новь».



Ведущий урока «Настоящий гражданин – это Отечества достойный сын!» рассказал, что такое выборы, какие права и обязанности возложены на каждого избирателя. Ребята познакомились с основными этапами предвыборной кампании. Детям разъяснили значения таких слов, как агитация, предвыборная программа, избиратель, кандидат, голосование, бюллетень.





Затем для третьеклассников провели мини-игру «Выборы главы леса». За право стать главным боролись пять кандидатов: хитрая и расчетливая Лиса, сильный и справедливый Медведь, мудрый и честный Еж, хвастун Заяц, коварный и злой Волк.



Далее на праздник явилась Баба Яга, которая, воспользовавшись своим правом принять участие в выборах, выдвинула свою предвыборную программу в надежде занять место главы леса.

Была проведена агитация каждого кандидата, после чего ведущие познакомили школьников с порядком проведения выборов. Каждый из кандидатов представил юным избирателям свою предвыборную программу.



Для проведения голосования назначили избирательную комиссию, членам которой раздали бюллетени с фамилиями кандидатов.



Путем тайного голосования главой леса был признан Заяц. Председатель избирательной комиссии поздравила его с победой и вручила удостоверение главы леса. В игровой форме ребята познакомились с процедурой проведения выборов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.