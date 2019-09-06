В Буинском районе заработало социальное такси по перевозке пожилых сельчан в больницы

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В рамках национального проекта «Демография» в Буинский район доставлен автомобиль Lada Largus KUB. Он будет выполнять роль такси при перевозке сельских жителей старше 65 лет в медицинские учреждения. На днях проект начал свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Буинского района РТ.



Необычное такси в первый рабочий день перевозило пожилых жителей Новотинчалинского сельского поселения в фельдшерско-акушерский пункт для прохождения диспансеризации. Также автомобиль сделал несколько рейсов в село Адав-Тулумбаево. Всего диспансеризацию прошли 50 человек.



Сельские фельдшеры Альбина Васильева и Люция Каюмова заранее оповестили бабушек и дедушек о поездке.





80-летняя Вера Васильева признается, что вся ее жизнь прошла в тяжелом труде. Она ухаживала на ферме за телятами, свиньями, трудовой стаж составляет сорок лет.



«Вот на старости лет такая забота. Чтобы съездить в больницу, приходилось нанимать такси или ждать, пока у сына будет свободное время. А сейчас сами забирают и привозят», – радуется Вера Васильева.



Директор центра социального обслуживания «Гармония» Лейсан Гафурова рассказала, что социальное такси до конца года обслужит 1345 человек, включая лежачих пациентов, а также инвалидов – автомобиль специально приспособлен для таких пассажиров. Кроме того, предусмотрена перевозка пожилых людей не только в центральную районную больницу, но и в сельские ФАПы.



«Работаем в тесной связи с сельскими фельдшерами. Они первыми говорят о том, что бабушкам и дедушкам нужна медицинская помощь. А мы готовы оказать всестороннюю помощь», – рассказала Лейсан Гафурова.

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