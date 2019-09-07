В Бугульме назначили новых начальников отдела архитектуры, почтамта, пожарной части и Управления МЧС

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Бугульме назначили новых руководителей отдела архитектуры, почтамта, пожарной части и Управления МЧС. Об этом стало известно на еженедельном совещании с руководителями предприятий, организаций, учреждений и служб района, которые возобновились после летнего перерыва. Об этом пишет «Бугульминская газета».
Так, на минувшей встрече был озвучен ряд кадровых изменений. Руководителем отдела архитектуры и градостроительства исполкома назначен Артем Цокур. Артем Владимирович окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет. До назначения работал в Казани, Москве, входил в состав арт-десанта.
Сергея Шаламова назначили на должность начальника Управления МЧС РТ по Бугульминскому району.
Начальником пожарно-спасательной части № 64 «11-го отряда федеральной противопожарной службы по РТ» стал Евгений Антонов.
Должность руководителя Бугульминского межрайонного почтамта ФГУП «Почта России» занял Дмитрий Абдуллин.