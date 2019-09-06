(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Через несколько дней Бугульма примет всемирную эстафету Фестиваля уличного кино. Событие пройдет в парке культуры и отдыха на улице Красноармейской, пишет «Бугульминская газета».



Зрителям представят лучшие короткометражные ленты молодых российских авторов, снятых за последний год. После просмотра фильмов аудиторию попросят проголосовать за понравившуюся ленту с помощью фонариков и телефонов.



Впервые Фестиваль уличного кино прошел в Бугульме в прошлом году. Тогда публике показали концерт с выступлениями творческих коллективов района и восемь короткометражек различных жанров. В этом году фестиваль состоится в парке 7 сентября. Начало запланировано на 18.30.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что фестиваль уличного кино собрал в Набережных Челнах около тысячи зрителей. Местным жителям представили 10 лучших короткометражек. Среди них ленты «День рождения», «Подстава», «Огонь», «Эвтаназия», «Лучше забей», «Интервью», «Электрический ток», «Болванка», Harmony и «Миллиард».



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.