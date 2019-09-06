Столетняя жительница Мамадышского района рассказала о секрете долголетия

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Сто лет со дня рождения отметила жительница села Верхние Яки Мамадышского района Гульсум Васылова, пишет газета «Нократ».



Именинницу поздравил глава района Анатолий Иванов. Почетные гости вручили юбиляру поздравительные открытки, а также подарки и цветы.





Гульсум Харисовна считает, что успех долголетия – любовь к труду. Это подтверждает и жизненный путь женщины: она проработала свыше сорока лет трактористом и старшим трактористом на полях.



Сейчас Гульсум Васылову радуют шесть внуков и девять правнуков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что старожилы и депутаты Альметьевска поздравили местную жительницу с вековым юбилеем.

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