«Эхо Казанского кинофестиваля» охватит всю республиканскую сеть киноучреждений

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). С 13 по 15 сентября в Татарстане стартует «Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского кино». Показы состоятся в кинозалах городов и районов республики, сообщает пресс-служба дирекции «Татаркино».



В программу вошли 16 фильмов-участников Казанского кинофестиваля 2019. Среди них – киноленты из России, Таджикистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Кении, Эстонии, Хорватии, Литвы, а также фильмы татарстанского производства.



Как и в прошлом году, мероприятие охватит всю республиканскую сеть киноучреждений. Посмотреть картины смогут около 30 тысяч татарстанцев. Кинопоказы станут масштабными не только по охвату зрителей, но и по насыщенности мероприятий. Зрители разных возрастов смогут познакомиться с кинематографом Татарстана и фильмами разных стран.



Показы в кинотеатре «Мир» стартуют 13 сентября. В этот день будут показаны «Письма Софии» и «Сердце медведицы». 14 сентября зрители также увидят две картины: «Теснина» и «Одна война». 15 сентября казанцам представят фильмы «Кырмысказки», «Семь жемчужин», «Супа Модо», «Путь Халимы».



Ознакомиться с подробной программой можно на сайте «Татаркино».

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