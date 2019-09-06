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Татар-информ

7 сентября 2019, 00:34

Общество

В Альметьевске выявили победителей в турнире по бочче среди маломобильных болельщиков

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Общество

В Альметьевске выявили победителей в турнире по бочче среди маломобильных болельщиков

Фото: minsport.tatarstan.ru

Победителей и призеров поздравил ассистент капитана «Нефтяника» Александр Сорокин.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялся турнир по бочче среди маломобильных болельщиков, который уже много лет подряд проходит перед стартом хоккейного сезона во дворце спорта «Юбилейный», сообщает пресс-служба ХК «Нефтяник».

Активный болельщик «Нефтяника» Рустам Кабиев рассказал, что несколько лет назад ему в голову пришла мысль о таком турнире. Он обратился к хоккейной команде, спортсмены его поддержали, выделили средства на призовой фонд. Соревнования проходят в фойе дворца спорта.

«Все мы желаем нашим любимым хоккеистам удачи в новом сезоне, ждем кубки от всех команд!» — пожелал Рустам Кабиев.

Соревнования проходили в двух категориях — среди участников с сильными руками и участников со слабыми руками. В каждой категории отдельно принимают участие мужчины и женщины.

Победителей и призеров поздравил и вручил им призы ассистент капитана «Нефтяника» Александр Сорокин. В группе с сильными руками победителем среди мужчин стал Дмитрий Александров, среди женщин — Алина Сахипгараева.

В группе со слабыми руками первое место завоевал Рустам Кабиев, среди женщин лучшей признали Лилию Загретдинову.

 

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