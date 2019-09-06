В Альметьевске выявили победителей в турнире по бочче среди маломобильных болельщиков

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Альметьевске состоялся турнир по бочче среди маломобильных болельщиков, который уже много лет подряд проходит перед стартом хоккейного сезона во дворце спорта «Юбилейный», сообщает пресс-служба ХК «Нефтяник».



Активный болельщик «Нефтяника» Рустам Кабиев рассказал, что несколько лет назад ему в голову пришла мысль о таком турнире. Он обратился к хоккейной команде, спортсмены его поддержали, выделили средства на призовой фонд. Соревнования проходят в фойе дворца спорта.



«Все мы желаем нашим любимым хоккеистам удачи в новом сезоне, ждем кубки от всех команд!» — пожелал Рустам Кабиев.



Соревнования проходили в двух категориях — среди участников с сильными руками и участников со слабыми руками. В каждой категории отдельно принимают участие мужчины и женщины.



Победителей и призеров поздравил и вручил им призы ассистент капитана «Нефтяника» Александр Сорокин. В группе с сильными руками победителем среди мужчин стал Дмитрий Александров, среди женщин — Алина Сахипгараева.



В группе со слабыми руками первое место завоевал Рустам Кабиев, среди женщин лучшей признали Лилию Загретдинову.

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