Сорокин выставит в музее икону, которую носили на закладку новых зданий в Казани в начале XX века

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Коллекционер Валерий Сорокин покажет в своем музее икону, которую носили на закладку новых зданий в Казани в начале XX века. Он рассказал об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для «Татар-информ».

«Мне, например, очень нравится эта икона — я ее для себя называю Никола строительный. Это мое собственное название, неканоническое, конечно, скорее, жаргон. Дело в том, что в 1908 году было собрание строительных подрядчиков в Казани, на котором они учредили свое общество, сейчас мы это называем общественными организациями. Большое дело надо начинать с молебна, поэтому строители заказали икону. Они выбрали своим покровителем Николая. Также здесь присутствует Гурий Казанский, естественно, поскольку это заказ казанских строительных подрядчиков», — рассказал Сорокин.

Икона будет выставлена в музее Казанской иконы, который должен открыться в конце сентября. Основная часть экспозиции — иконы, написанные в иконописной мастерской Казанского Богородицкого монастыря в XIX-XX веке.

«Вот Николай, который покровительствовал нашим строительным подрядчикам. Возможно, что старые здания Казани уцелели благодаря тому, что у них есть свой покровитель. Очевидно, что эту икону носили на закладку зданий, это однозначно. Это главная строительная икона», — заключил основатель музея.

Полную версию интервью с Валерием Сорокиным читайте на портале «События».

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.



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