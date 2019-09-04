Архитектор Сергей Саначин помог при создании макета Казани для Музея Казанской иконы

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Архитектор Сергей Саначин помог при создании исторического макета окрестностей Казанского Богородицкого монастыря на рубеже XIX-XX веков для Музея Казанской иконы. Об этом рассказал основатель музея, коллекционер, гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» и председатель совета директоров «Ак Барс» Банка Валерий Сорокин. Он стал новым гостем программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

«Мы привлекли известного казанского краеведа, архитектора Саначина. Многие, кто интересуется историей Казани, знают его. У нас не стояло задачи импровизировать или создать какую-то сказку», — рассказал Сорокин о создании макета.

Рядом появятся интерактивные экраны, через которые можно будет получить информацию о домах, изображенных на макете. «Можно будет нажать на какой-то дом, получить справку: что это, кто построил, кто жил», — добавил основатель музея.

Открытие Музея Казанской иконы планируется в конце сентября. В нем будут выставлены иконы из личной коллекции Валерия Сорокина, которые создавались в иконописной мастерской Казанского Богородицкого монастыря в XIX-XX веках.

Полную версию интервью с Валерием Сорокиным читайте на портале «События».

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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