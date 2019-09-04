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Динара Прокопьева

7 сентября 2019, 08:00

КультураДуховная жизнь

Музей Казанской иконы с коллекцией Валерия Сорокина откроется в конце сентября

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КультураДуховная жизнь

Музей Казанской иконы с коллекцией Валерия Сорокина откроется в конце сентября

Фото: Султан Исхаков

В музее представлены иконы, написанные в мастерской Казанского Богородицкого монастыря в XIX-XX веках.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Музей Казанской иконы откроется в столице Татарстана в конце сентября. Такую дату назвал основатель музея, коллекционер, гендиректор АО «Связьинвестнефтехим» и председатель совета директоров «Ак Барс» Банка Валерий Сорокин. Он стал новым гостем программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

«Если правильно определить, то это музей не совсем Казанской иконы, а музей одной мастерской. Кроме отдельной витрины, которая по смыслу привязана к основной экспозиции, подавляющее большинство икон написано в пятидесяти метрах отсюда, в Казанском Богородицком монастыре, в одном здании с Крестовоздвиженским храмом», — рассказал Сорокин в интервью Кузьмину.

Большая часть экспонатов — иконы, написанные в казанской монастырской мастерской при Богородицком монастыре в XIX-XX веках. Она существовала более 50 лет — с конца 60-х годов XIX века и до закрытия монастыря в конце 20-х годов XX века.

В музее также будут представлены списки с икон, которые чтились в Казанской епархии. В частности, Седмиезерная икона, которая спасла Казань от чумы в середине XVII века.

«Храм — это через дорогу. У нас и не было задачи построить храм, это все-таки музей, где мы говорим об истории, мы говорим о технике и технологии иконы, о ее символическом смысле и т. д.», — добавил Сорокин.

Полную версию интервью с Валерием Сорокиным читайте на портале «События».

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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