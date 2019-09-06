В МВД предлагают ужесточить правила получения водительских прав

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В МВД России предложили внести поправки в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Информация опубликована на официальном сайте министерства.

Так, одним из нововведений является допуск водителей к управлению грузовым и пассажирским транспортом только при наличии стажа управления транспортными средствами категории В. Кроме того, в ведомстве предлагают увеличить минимальный возраст для получения права управления ТС категории D до 24 лет, категории С — до 21 года.

Устанавливается поэтапный допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории А, для этого вводится новая подкатегория А2. При этом получить права на вождение ТС категории А можно будет с 20 лет (при наличии двухлетнего водительского стажа в подкатегории А2).

Законопроектом предусматривается, что наличие права на управление по любой из категорий СЕ или DЕ автоматически подтверждает право управления составом транспортных средств категории ВЕ (при наличии В) без необходимости прохождения обучения и сдачи экзаменов.

В ведомстве также предлагают признавать недействительными иностранные национальные водительские удостоверения по истечении 6 месяцев с даты получения их владельцами вида на жительство или паспорта гражданина РФ. Данная норма вступит в силу по истечении 6 месяцев после официального опубликования федерального закона.

Кроме того, законопроект предоставляет возможность несовершеннолетним, которые прошли обучение в автошколе и успешно сдали экзамены в Госавтоинспекции, до достижения 18 лет управлять транспортным средством категории В в сопровождении опытного водителя.

Также авторы выступили за то, чтобы не допускать к сдаче экзаменов лиц, не имеющих право управления ТС, в случае наличия факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Запрет предлагается устанавливать на время, равное сроку административного наказания.

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