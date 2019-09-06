Медики опровергли мнение о вреде соли

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Умеренное употребление соли оказывает на сердечно-сосудистую систему человека незначительный негативный эффект. Подобное мнение приводится в отчете Европейского общества кардиологов, сообщает РИА Новости.

Авторы отмечают, что результаты проведенных исследований соответствуют большинству работ, изучавших данную тему, и доказывают несостоятельность распространенного мнения о том, что даже малое количество соли может нанести вред здоровью человека.

Профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера пояснил, что неблагоприятное воздействие на здоровье может оказать только ежедневное употребление более шести граммов соли.

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