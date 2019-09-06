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Татар-информ

6 сентября 2019, 23:00

Общество

Историческая выставка и большой концерт: лаишевцы отметили День города

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Общество

Историческая выставка и большой концерт: лаишевцы отметили День города

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

В честь праздника депутат Госсовета РТ Дмитрий Самаренкин преподнес Троицкому собору икону Спасителя.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Лаишеве прошел День города. В праздничных мероприятиях приняли участие глава района Михаил Афанасьев, детский омбудсмен РТ Гузель Удачина, депутат Госсовета РТ Дмитрий Самаренкин, а также почетные жители города и района — Герой Советского Союза Борис Кузнецов и Герой Социалистического Труда Фидус Асхадуллин, сообщает пресс-служба муниципального образования. 

Перед торжественным открытием гости посетили выставку учреждений культуры, образования и спорта района в парке Победы. Кроме того, на Соборной площади были представлены продукция местных предприятий и исторические фотографии райцентра. 

В рамках мероприятия желающие могли пройти вакцинацию от гриппа, измерить давление и пострелять в тире ДОСААФ. 

Во время торжественного открытия Михаил Афанасьев поздравил всех присутствующих с Днем города и отметил, что главным богатством района являются люди, проявляющие активную жизненную позицию и работающие на благо своего родного края. Затем состоялось вручение наград наиболее отличившимся лаишевцам. 

В честь праздника Дмитрий Самаренкин преподнес Троицкому собору икону Спасителя, которая хранилась в самой большой европейской церкви. 

Празднование продолжилось концертом, на котором выступили группа «Казан егетлэре», театр танца «Сайдаш», певец Алексей Родионов и артисты района. В завершение праздника прогремел салют.

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