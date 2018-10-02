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Татар-информ

6 сентября 2019, 22:24

Спорт

«Нефтехимик» проиграл второй матч подряд

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Спорт

«Нефтехимик» проиграл второй матч подряд

Фото: архив

В результате упорной борьбы нижнекамцы уступили ЦСКА со счетом 2:3.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). ХК «Нефтехимик» проиграл сегодня в третьем туре чемпионата КХЛ в Москве ЦСКА в овертайме со счетом 2:3. К слову, после победы в первом туре в Минске нижнекамцы уступили в следующих двух матчах.

Армейцы лишь в овертайме смогли вырвать победу. У нижнекамцев сегодня отличился нападающий Павел Порядин, отметившийся дублем в ворота обладателей Кубка Гагарина 2019.

Нижнекамская команда очень аккуратно провела эту встречу — всего один раз арбитры зафиксировали удаление в составе гостей. Но москвичи своего шанса не упустили, реализовав свое единственное в игре большинство, — 2:1. Гости же трижды играли в большинстве, но ни разу не использовали численный перевес.

В первый раз хозяева отличились в начале встречи, шайбу забросил Антон Слепышев. В начале второго периода Порядин забросил ответную шайбу, 1:1. Он же в конце периода вновь уравнял шансы команд, 2:2. Больше в основное время отличиться никому не удалось. А всего за 43 секунды до конца овертайма москвичи смогли-таки вырвать победу, 3:2.

ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0). Шайбы забросили: Слепышев (8), Вей (36), Калинин (65) — Порядин (24, 39). Штраф: 6-2.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 9 сентября дома с рижским «Динамо».

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