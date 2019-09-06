УНИКС одержал третью победу в межсезонье

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС стартовал с победы в Турции на турнире «Глория Смарт Кэжуал». Казанцы обыграли дебютанта турецкой суперлиги «Бахчешехир» со счетом 82:60, сообщает клубная пресс-служба.

Сомнений в преимуществе казанцев не возникало, УНИКС выиграл все четыре четверти, умножив свое преимущество во второй половине встречи. В первой игре турнира спор турецких команд «Тюрк Телеком» и «Бешикташ» выиграл «Тюрк Телеком» со счетом 93:80. Именно с этой командой УНИКС сыграет завтра.

«Бахчешехир» — УНИКС 60:82 (13:18, 16:17, 19:26, 12:21).

Самыми результативными сегодня в составе казанцев стали американцы Джамар Смит (19 очков), Эрик Макколум (14), Алекс Тайес (11).

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