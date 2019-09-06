В РТ стартует прием заявок на конкурс грантов в сфере народных промыслов

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). С 9 сентября в Татарстане стартует прием заявок на участие в конкурсе грантов Правительства РТ, направленном на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере народных художественных промыслов, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Заявиться могут субъекты МСП, включая физические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющие свою деятельность в вышеуказанной сфере.

Конкурс нацелен на создание возможностей для реализации творческого потенциала мастеров, обеспечение условий для производства изделий и их торговли, а также создание условий для сохранения и развития народных художественных промыслов в республике.

Заявки принимаются до 1 октября по адресу: Казань, улица Пушкина, д. № 66/33, каб. №№ 111, 113.

Подробнее об условиях конкурса и форме документов можно узнать по ссылке.

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