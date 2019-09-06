Города будущего и шеринг-экономика: в Казани обсудили стратегию цифровой трансформации РТ

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казани прошла форсайт-сессия с различными специалистами в области IT-технологий, представителями власти и бизнеса, во время которой была представлена стратегия цифровой трансформации республики.

Эксперты в различных областях были разделены на несколько групп — они должны были придумать проекты, которые могли бы быть использованы в течение ближайших 3 – 5 лет. Участники работали на протяжении всего дня, в конце которого презентовали результаты своей работы. Так, представители секции «Цифровой город» представили проекты по будущему облику городов Татарстана. Программа включает в себя модель цифрового города, развитие муниципальных госуслуг, агрегатор различных городских мероприятий, увеличение турпотока и площадки для испытаний беспилотного транспорта.

«Цифровой город — это некая совокупность процессов, имеющих цифровую версию, речь идет о функционировании всего города. Фактически это блок-схема, которая описывает работу города. Вместе с тем, из этого набора и формируется будущая модель города», — рассказал модератор секции.

Участники секции «Цифровая социальная среда» также представили различного рода проекты, среди которых шеринг-экономика, превентивная медицина, различные цифровые сервисы, а также усиление работы в области IT-технологий.

«Наш проект "Шеринг-экономика" позволит людям, обладающим различным видом собственности, обмениваться ей. И предлагается создать специальную платформу. Например, использование сельхозтехники для того, чтобы она не простаивала после летней уборки урожая: зимой ее можно сдавать в аренду для уборки, скажем, снега», — поделился один из участников проекта.

Всего участники выступали в пяти секциях, кроме вышеупомянутых также были представлены проекты «Цифровое государство», «Цифровые технологии», и «Цифровые подходы в образовании».

«На сегодняшней сессии мы специально не ставили никаких рамок, говорить можно было о чем угодно, не было специальной терминологии. Все — это было задумано для того, чтобы посмотреть на людей и узнать, что он думают о развитии Татарстана в области цифровых технологий. И все, что мы сегодня услышали, наводит на мысли о том, что мы идем в сторону упрощённых технологий для наших жителей», — подытожил итоги форсайт-сессию министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин.

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