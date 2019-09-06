Минниханов поздравил Кадырова и всех жителей Чечни с Днем гражданского согласия и единения

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и жителей этого региона с отмечаемым сегодня Днем гражданского согласия и единения.

«Поздравляю своего брата Рамзана Кадырова и всех жителей Чеченской Республики с Днем гражданского согласия и единения!» – написал Президент РТ на своей странице в соцсети Instagram.

И добавил: «Мира, добра, благополучия и процветания! Бэйрэм белэн!»

День гражданского согласия и единения был установлен в 2002 году указом первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В своем обращении к жителям региона глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что этот праздник стал «символом объединения чеченского общества, мира и развития республики».

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