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Татар-информ

6 сентября 2019, 20:56

ОбществоНаука и образование

В Казани появился детсад, где дети будут изучать фольклор и историю игрушек

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ОбществоНаука и образование

В Казани появился детсад, где дети будут изучать фольклор и историю игрушек

Дошкольное учреждение возвели менее чем за полгода в рамках нацпроекта «Демография».

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В казанском жилом комплексе «Родина» сегодня открыли детский сад № 183 комбинированного вида «Игрушка». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Здание, расположенное по адресу: ул. Родины, д. 26д, начали строить в рамках национального проекта «Демография» в марте этого года. Возвело строение ООО «Казаньсоюзстрой». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 260 мест. Здесь сформируют 14 групп, в том числе семь – для детей младшей трех лет. Для 140 воспитанников яслей предназначен весь первый этаж.

Заведующая детсадом Гульназ Наилова рассказала первому заместителю руководителя исполкома Казани Рустему Гафарову, что воспитанников учреждения будут приобщать к театральному искусству и фольклорному творчеству. «Мы планируем организовать музей истории создания игрушек, где будем проводить мастер-классы и параллельно изучать историю этого ремесла», – сообщила она.

Кроме того, особое внимание будет уделяться физическому развитию детей, которое будет вестись по авторской программе Александра Щербака «Маленький дом большого здоровья». Предусмотрены секции степ-аэробики, лого-аэробики и фитбола.

Помимо этого, на территории учреждения будет разбит небольшой сад, где дети смогут «высаживать растения, наблюдать за тем, как они растут, записывать изменения и сравнивать их». Предполагается также организовать группу, где занятия будут проходить по системе Монтессори.

В ходе осмотра здания начальник Управления образования Ильнар Хидиятов заметил: «В этом микрорайоне новый детский сад очень востребован. <…> И, конечно, нам дальше нужно будет думать о том, чтобы строить на территории микрорайона новые соцобъекты».

Сегодня же в Казани открылись еще два детских сада – на 220 мест на улице Профессора Камая и второй корпус детского сада № 146 «Арлекин» (ул. Завойского, д. 27), где разместятся ясли, рассчитанные на 50 мест, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

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