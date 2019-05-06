Татарстанка Косецкая вновь стала чемпионкой России по бадминтону

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Представительница Татарстана Евгения Косецкая стала победительницей личного чемпионата России по бадминтону в женском одиночном разряде. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бадминтона РТ.

В финале турнира Евгения Косецкая взяла верх над Анастасией Шаповаловой из Москвы со счетом: 21:7, 21:19. При этом, как напомнили в федерации, татарстанская спортсменка «является неизменной чемпионкой России с 2015 года». Недавно она победила и на международном турнире White Nights, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Чемпионат проходил с 3 по 6 сентября в Гатчине под Санкт-Петербургом. Всего татарстанцы завоевали на нем семь наград различного достоинства.

Серебряную медаль в мужском парном разряде взял Сергей Сирант, уступивший в финале Владимиру Малькову (Московская область / Саратовская область) со счетом: 18:21, 22:20, 21:15. Помимо него, «серебро» завоевала Виктория Воробьева – в женском парном разряде.

Обладателями бронзовых наград стали Амир Хамидуллин в мужском одиночном разряде, Ольга Иващенко и Анастасии Редькиной – в женском парном и та же Виктория Воробьева – в смешанном парном.

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