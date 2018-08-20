Казань заняла второе место среди мегаполисов по качеству работы общественного транспорта

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Казань оказалось на втором месте по качеству работы общественного транспорта среди городов-миллионников России.

Рейтинг 200 городов страны по качеству работы общественного транспорта составили эксперты портала недвижимости Domofond.ru. Участниками соответствующего опроса стали более чем 90 тыс. человек.

Столица Татарстана набрала 7,4 балла – на 0,1 балла меньше, чем в 2018 году – и поднялась на вторую позицию среди мегаполисов и 24-е место в общем рейтинге.

Ставшая лидером рейтинга среди городов-миллионников Москва немного улучшила свой результат – с 7,6 до 7,7 балла и оказалась восьмой в общем перечне. Первенствовавший же годом ранее Санкт-Петербург ощутимо упал – с 7,8 до 7,3 балла и стал лишь третьим (и 30-м в общем рейтинге). Помимо них, в топ-5 попали Екатеринбург и Новосибирск, также ухудшившие свои результаты за год.

При этом наиболее комфортным общественный транспорт оказался в Тюмени, Северске Томской области и Новом Уренгое – 8,2, 8,0 и 8,0 балла соответственно. Наименее же удобными в аспекте общественного транспорта оказались такие города, как Киселевск Кемеровской области, Каменск-Шахтинский и Шахты Ростовской области. Все они набрали всего по 4,2 балла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в топ самых безопасных российских городов.

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