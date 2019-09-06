В Набережных Челнах заселили дом по соципотеке на 149 квартир

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в 63-м микрорайоне Набережных Челнов заселили построенный по программе социальной ипотеки дом 63/11. Об этом пишут «Челнинские известия».

Здесь будут проживать как участники программы социальной ипотеки, так и работники местных предприятий и врачи-грантополучатели.

В десятиэтажном доме на четыре подъезда насчитывается 149 квартир. Их общая площадь составляет около 9,8 тыс. кв. метров. Инвестором-застройщиком выступил Госжилфонд при Президенте РТ.

«Все квартиры в новостройке полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, датчиками пожаротушения, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных», – отмечает издание.

Всего в 63-м микрорайоне, который начал застраиваться в 2017 году, предполагается возвести 17 домов на 3,5 тыс. квартир общей площадью 207 тыс. кв. метров. До конца текущего года планируется также заселить дома 63/12 и 63/01, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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