Подарочные «коробки малыша» начнут выдавать в Татарстане с 2020 года

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). С 1 января будущего года в Татарстане малоимущие семьи с детьми начнут получать подарочные коробки с детскими принадлежностями. О благотворительной акции сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ от РТ Бориса Менделевича.

«На приемах населения, в социальных сетях ко мне поступало много запросов от мам о подобных подарочных коробках», – объяснил парламентарий происхождение инициативы. После получения обращений граждан Менделевич направил соответствующий запрос в Правительство РТ.

Утвердительный ответ за своей подписью направила депутату вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. В письме сказано, что Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о запуске с 1 января 2020 года акции по обеспечению родителей «коробками малыша». Их получат семьи, где среднедушевой доход составляет менее одного прожиточного минимума.

Ранее социальный проект «Коробка малыша» был запущен в Казани по инициативе благотворительного фонда «В твою пользу». Молодые мамы, нуждающиеся в поддержке, при выписке из родильного дома получали в подарок «Коробку малыша». Коробка содержит все необходимое для младенцев от рождения до полугодовалого возраста.

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