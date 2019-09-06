Госархив РТ: люди стали больше интересоваться своей родословной

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Специалисты Государственного архива РТ провели мастер-класс по составлению родословной для представителей АНО «Немецкий дом РТ». Гостям рассказали о знаменитых немцах, проживавших в Казани, а также наглядно показали, как собирать генеалогическое древо.

«Сейчас люди стали больше интересоваться своей родословной. С января по сегодняшний день нам поступило 1,7 тыс. обращений, касающихся генеалогических исследований, а ежегодно приходит более 2 тыс. заявок. Часто люди и сами приходят, работают с архивными документами. Это очень трудоемко, и главное – знать, с чего начать», – рассказала начальник отдела по исполнению запросов генеалогического характера Раиля Гатауллина.

В ходе встречи сотрудники архива рассказали о немцах, поселившихся в Казани и прославивших город: Карле Фуксе, Иоганне Бренинге, Карле Клаусе и Эдуарде Эверсмане. Также представители «Немецкого дома» увидели метрические книги, в том числе и единственную хранящуюся в архиве лютеранскую метрическую книгу. По словам сотрудников архива, всего здесь хранится более 10 тыс. подобных сборников – 6 тыс. со сведениями о православных и более 4 тыс. с данными о мусульманах.

«Мы еще не составляли родословную, но планируем этим заняться. Мы знаем какие-то семейные легенды и сведения о некоторых родственниках. Раньше я уже изучала эту тему, сейчас хотелось освежить знания. Я считаю, что важно знать свою культуру, именно поэтому мы и ходим в “Немецкий дом“», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» Юлия Милейко.

Женщина пояснила, что ее дед по линии отца – выходец из Читы, а бабушка родом из Германии. Семья часто бывает за границей, и на основании своих наблюдений Юлия пришла к выводу, что в России люди больше стремятся узнавать и сохранять свою историю и культуру.

Еще одна участница мастер-класса – Марта Галицкая преподает детям немецкий язык. Она увлечена составлением генеалогического древа своей семьи и на данный момент знает уже о 12 или 13 поколениях родственников из России, а также изучила около десяти поколений родственников из Германии.

«Причин составлять родословную много – это влияет и на повседневную жизнь. Когда мы стали составлять семейное древо, подруга дала такой совет – сперва свяжись со всеми родственниками и опроси их. Я скептически отнеслась к этим словам, но все же последовала им. И, действительно, связавшись с родственниками, даже с теми, с которыми не была знакома, я узнала, что четверо из них вели генеалогические исследования. Я собрала их воедино, и получилась большая база данных», – заметила собеседница агентства.

Она также рассказала, что казанцы с немецкими корнями создали в городе клуб молодых российских немцев. Они посещают музеи и различные культурные мероприятия, устраивают встречи.

«Наша община небольшая, но очень деятельная. Сегодня, например, на мероприятие пришли около 16 человек. Еще мы планируем посетить музей Карла Клауса в химической школе, музей Штутенберга и многие другие места», – заключила Галицкая.

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