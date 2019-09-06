Количество оказанных МФЦ Татарстана услуг выросло на 30%

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Многофункциональный центр в Татарстане за первые семь месяцев этого года оказал 2 млн 730 тыс. услуг, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Наибольшим спросом у татарстанцев пользовались услуги Росреестра, Налоговой службы, МВД и Пенсионного фонда. Так, в текущем году на 140% вырос спрос на услуги Пенсионного фонда. Среди услуг Налоговой службы популярностью пользуется «Информирование о задолженности», в связи с чем показатель обращений за услугами этого ведомства в целом увеличился на 105%. Спрос на услуги МВД вырос на 100%, а рост муниципальных услуг составил 75%.

«Татарстан, согласно рейтингу субъектов РФ по созданию и развитию сети МФЦ, составленному по итогам работы за II квартал 2019 года, находится в зоне “высокой эффективности”», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Всего в Татарстане насчитывается 57 офисов МФЦ. К концу года планируется открыть новые филиалы в Авиастроительном районе Казани и в Нижнекамске. По состоянию на август 2018 года офисы «Мои документы» оказывали 120 видов услуг, а на данный момент предлагают уже 187.

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