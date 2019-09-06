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Татар-информ

6 сентября 2019, 17:26

Официальная хроника

«Фундамент боеготовности страны»: Нигматуллин поздравил казанских суворовцев с 75-летием училища

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Официальная хроника

«Фундамент боеготовности страны»: Нигматуллин поздравил казанских суворовцев с 75-летием училища

Фото: Рамиль Гали

Среди выпускников Казанского суворовского училища – Герои Советского Союза и России, генералы и академики.

 (Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Казанское суворовское военное училище отметило свое 75-летие. К юбилейной дате учащиеся и работники учреждения организовали масштабный праздник с военным парадом, награждениями и культурной программой. Участником торжеств стал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

От имени Президента Татарстана он поздравил всех присутствующих с юбилейной датой. При этом Нигматуллин отметил, что праздник собрал в одном строю выпускников разных поколений – от пенсионеров до молодежи.

«В тяжелые годы войны советское государство нашло возможность для создания суворовских училищ, смогло собрать в них осиротевших детей и обеспечить их всем необходимым. С тех пор училище дало путевку в жизнь тысячам молодых людей, воспитало целую плеяду героических защитников Отечества, полководцев и ученых», – подчеркнул первый заместитель Премьер-министра РТ.

Он добавил, что многие воспитанники училища по окончании военных учебных заведений успешно командуют частями и соединениями и работают в штабах Министерства обороны России.

«Руководство и педагогический состав училища предъявляют высокие требования к обучению суворовцев. В этих стенах воспитываются сила духа и чувство патриотизма, закладывается фундамент боеготовности нашей страны», – заключил Рустам Нигматуллин.

Его дополнил другой гость церемонии – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал армии Олег Салюков. Он зачитал участникам торжества приветствие от министра обороны России Сергея Шойгу.

«На протяжении 75 лет Казанское суворовское училище славится высоким уровнем общей и специальной подготовки, свято хранит и приумножает свои богатые традиции. Уверен, что училище и впредь будет занимать одно из ведущих мест в воспитании патриотов Родины, достойных доблести великого полководца Александра Суворова», – отметил Салюков, передавая поздравления от имени главы Минобороны РФ.

Генерал армии напомнил, что за все время работы Казанское суворовское училище обеспечило путевку в жизнь более чем 12 тыс. выпускников. Десять из них имеют звания Героя Советского Союза или Героя России, более 130 выпускников достигли генеральского звания, 11 человек стали академиками, сотни воспитанников училища удостоены степеней докторов и кандидатов наук.

Свои поздравления коллективу училища передал и один из его выдающихся выпускников, ныне – глава Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов. От его имени в фонды учреждения передали картину, посвященную руководителям казанских суворовцев за прошедшие 75 лет.

После окончания приветствия стартовала церемония награждения. Орденом Александра Невского наградили начальника Казанского суворовского училища Валерия Миронченко. Другими наградами стали медаль РТ «За доблестный труд», почетное звание заслуженного врача Татарстана, благодарность Президента РТ и другие.

В завершение официальной программы почетных гостей пригласили в парковую зону, расположенную неподалеку от главного корпуса училища. Там перед участниками торжеств выступили танцевальные и театральные коллективы. Затем состоялось открытие памятника, посвященного воспитанникам и педагогам Казанского суворовского училища. 

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