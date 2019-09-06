Глава центра цифровой трансформации КАМАЗа: Диджитализация – необходимое средство развития

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Цифровая трансформация должна стать для предприятий Татарстана средством заработка и развития. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» директор центра цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев на форсайт-сессии в казанском ИТ-парке.

«Для КАМАЗа цифровая трансформация – это необходимое средство, чтобы продолжать развиваться дальше и дальше зарабатывать. К этой истории мы относимся трезво и, может, даже где-то излишне настороженно, потому что цифровая трансформация – не сама цель, а средство достижения цели», – подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, Шавалиев отметил, что на проходящей сегодня в ИТ-парке форсайт-сессии по разработке стратегии цифровой трансформации Татарстана он поделится опытом цифровизации предприятия.

«Для предприятия цифровая трансформация – это системная интеграция между различными компонентами, которые должны были появиться в момент третьей промышленной революции. Ну и, безусловно, очень важной составляющей цифровой трансформации являются данные и технологии их применения – это мощный инструмент повышения эффективности деятельности предприятия», – пояснил Эльдар Шавалиев.

Он также высказался о сроках появления беспилотных автомобилей «КАМАЗ» на дорогах общего пользования.

«Появление беспилотных “КАМАЗов“ на рынке – процесс не одномоментный. Не будет так, что они, например, прямо завтра будут ездить по городу. Первым местом, где будут работать беспилотные автомобили, станут аэропорты. А в горнодобывающей отрасли – там, где могут работать карьерные самосвалы, такие машины уже в принципе работают. На дорогах же общего пользования, я думаю, это станет возможным примерно в 2030–2035 годах», – предположил представитель КАМАЗа.

Мероприятие по разработке стратегии цифровой трансформации Татарстана привлекло около 200 участников. Среди них – эксперты по экономике и цифровизации, представители IT-компаний, сотрудники органов государственной власти РТ.

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