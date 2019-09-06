Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем финансиста

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил финансистов республики с профессиональным праздником. Торжественное мероприятие в честь Дня финансиста прошло в театре имени Галиаскара Камала.

«От имени Правительства РТ и от себя лично хочу поздравить всех финансистов республики и, конечно, коллективы Министерства финансов и местных финансовых органов, а также ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником!» — отметил Песошин.

По его словам, в современных условиях финансовая система играет важнейшую роль в жизни общества. От ее эффективного функционирования зависят стабильное развитие всех сфер экономики, реализация социально значимых программ, повышение уровня жизни граждан.

«Сегодня грамотное управление финансами — это не только аккумулирование средств, но, в первую очередь, разумное их распределение, направленное на общее благо. Эта важнейшая задача требует от вас, финансистов, высочайшего профессионализма, безукоризненной порядочности и честности. Уверен, что и в дальнейшем эти качества неизменно будут отличать вас, обеспечивать весомый вклад в дальнейшее повышение качества жизни населения», — отметил Премьер-министр РТ.

Песошин также вручил награды отличившимся финансистам республики. Так, орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» получила ветеран Министерства финансов РТ Разия Канеева, орден «Дуслык» — ещё один ветеран министерства Халида Гадельшина. Кроме того, Премьер-министр РТ вручил медали «За доблестный труд», почетные звания «Заслуженный экономист РТ» и «Заслуженный строитель РТ», а также благодарности Президента РТ.

В России День финансиста отмечается с 2011 года. По доброй традиции специалисты финансовой отрасли федерального, республиканского и местного уровней собираются в театре Камала и отмечают эту памятную дату. Сегодня здесь собрались 800 человек, сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

«Мы работаем как одна семья. В республике эффективно работает модель финансовой системы, благодаря тому, что наш финансист № 1 — это Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Такого ни в одном субъекте нет», — подчеркнул он.

Для собравшихся был организован праздничный концерт. На сцене театра выступили заслуженные артисты РТ Алина Шарипжанова, Айгуль Хайри и Айдар Сулейманов, а также хоровая группа Государственного ансамбля песни и танца РТ. Завершил вечер спектакль Буинского государственного драматического театра «Әкәмәт-Кәмит» («Балаган»).

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