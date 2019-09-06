По требованию прокуратуры РТ пожилую женщину и ребенка-инвалида обеспечили всем необходимым

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана добилась, чтобы женщину и ребенка-инвалида обеспечили всем необходимым, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Тюлячинского района выяснила, что с июня прошлого года по февраль текущего 73-летней женщине-инвалиду не доставались средства реабилитации – подгузники. 12-летний мальчик-инвалид пять месяцев получал подгузники, не подходящие ему по размеру», — рассказал Галиев.

По итогам проверки прокуратура потребовала от руководителя Фонда социального страхования РФ по РТ устранить выявленные нарушения.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства инвалидов обеспечили необходимым.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.