(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Безопасность во время выборов в Госсовет РТ будут обеспечивать 2,5 тысячи сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе министерства.

«8 сентября в день проведения выборов запланировано функционирование 2811 избирательных участков и 65 территориальных комиссий на 2473 объектах. Для обеспечения безопасности во время подготовки и проведения мероприятия организовано взаимодействие ЦИК РТ», — рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Специалисты министерства проверили все объекты, которые будут задействованы для проведения выборов, провели 2876 инструктажей по пожарной безопасности с членами избирательных комиссий и обслуживающим персоналом, а также отработали действия по эвакуации людей и бюллетеней в случае пожара.

«Чтобы проследить за пожарной безопасностью объектов в период выборов на всех задействованных объектах спланировано дежурство 2494 сотрудников МЧС», — сообщили в МЧС Татарстана.

В министерстве также отметили, что работа по обеспечению безопасности продолжается и находится на контроле главного управления.

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