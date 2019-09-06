В Татарстане впервые отметят День садовода

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 7 сентября, в Татарстане впервые официально отметят День садовода. Решение об установлении соответствующего праздника принял 11 июля этого года Государственный Совет РТ. Республиканские парламентарии установили, что отмечать его будут в первую субботу сентября.

Всего в Татарстане зарегистрировано более 900 садоводческих некоммерческих товариществ. Свыше миллиона жителей республики используют 386 тыс. садовых участков, общая площадь которых достигает 20 тыс. га.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ традиционно уделяет поддержке садоводов большое внимание. Из республиканского бюджета в 2017-2018 годах на решение проблем садоводов было выделено более 1 млрд рублей. В общей сложности отремонтированы 52 скважины, 271 площадка для сбора и вывоза ТБО, 15,2 км водопровода, 64,3 км подъездных дорог и 107 км линий электропередач.

Помимо прочего, в Татарстане действует программа по софинансированию затрат садоводческих товариществ на ремонт объектов внутренней и внешней инфраструктуры. На каждую потраченную садоводами тысячу рублей государство добавляет еще две тысячи. В частности, в 2019 году на софинансирование ремонта внутренних объектов направили 83,6 млн рублей из бюджета РТ.

«Министерство с большим уважением относится ко всем, кто выращивает урожай на своей земле, прививает своим детям и внукам уважение к земле. Доброго вам здоровья, семейного счастья и высоких урожаев!» – говорится в поздравлении заместителя Премьер-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Ахметова.

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