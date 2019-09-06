Фарид Мухаметшин: Сформируем документ с наказами и предложениями жителей Татарстана

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в общественной приемной «Единой России» в Казани сегодня пообщался с жителями республики, обратившимися в систему «Мой депутат». В беседе с журналистами глава парламента отметил, что будет сформирован документ, в который войдут все наказы и предложения граждан.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что все поступившие от татарстанцев обращения будут проанализированы и взяты в работу. «Все обращения граждан, полученные в ходе предвыборной кампании, будут объединены в общий документ, чтобы потом их можно было реализовать с помощью республиканских и муниципальных средств. Президент Татарстана заявил, что этот документ нужно рассматривать одновременно с формированием бюджета. Таким образом, связь с избирателями постараемся не потерять», – сказал он.

По словам главы парламента, в период этой избирательной кампании партия «Единая Россия» расширила формат работы по общению с населением. Например, проходят встречи в рамках реализации партийного проекта «Наш двор», «Дней “Единой России”» в городах и районах Татарстана. Кроме того, заработал онлайн-сервис «Мой депутат», с помощью которого каждый житель может оставить свои предложения, а после лично обсудить их с кандидатами татарстанского отделения партии.

«Более 8 тыс. обращений поступило по всем каналам. Свыше 4 тыс. ответных звонков гражданам сделали действующие депутаты и кандидаты в депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва. Круг вопросов очень широкий. Значит, в нас верят, на нас надеются, раз обращаются к нам. Для нас это важно. И меня радует, что разговор идет конструктивный, доброжелательный, с постановкой проблемы, которую надо решать на уровне муниципалитета, жилищного кооператива, есть вопросы, связанные с принятием решений на республиканском уровне. Если есть возможность, то оперативно помогаем», – заключил Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета в общественной приемной «Единой России» лично обзвонил несколько человек, проживающих в разных муниципалитетах республики. Татарстанцы попросили решить вопросы по доступной среде для ребенка-инвалида, выделению больнице машины скорой помощи, строительству бани, ямочному ремонту дороги, а также обманутых дольщиков.

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